التشكيلية نيها حته لـ "البوابة نيوز": لا نمتلك سوى الفرشاة والألوان للتضامن مع غزة

أعربت الفنانة التشكيلية نيها حته عن حزنها الشديد بالأحداث فى قطاع غزة، وذلك خلال مشاركتها فى معرض "فلسطين عربية" الذى يقام بجاليرى وهبة العطار بالزمالك.

وقالت الفنانة التشكيلية فى تصريحات خاصة لـ "البوابة نيوز"، إنها مشاركه بلوحه تعبيريه تأثريه كبناء درامى للأحداث اليوميه بفلسطين.

وأضافت انها شاركت بتصميم توب فلسطينى مستوحى من التراث القديم، حيث من اهم ما يميز ويبرز هذا الشعب هو تراثهم والفولكلور المتميزين به.

وتابعت: "استخدمت موتيفات لهذا الفولكلور باللوحه ، كما استخدمتها بالتوب المستوحى بالكوفيه الفلسطينيه التى بها نقوش كل منها يعبر تعبير درامى حقيقى عن شجاعه هذا الشعب".

وعن مشاعرها اتجاه القضية الفلسطينية أشارت الى ان الفنان كأى إنسان يفيض من المشاعر المتداخلة بشعوره للقضيه، ولكنه لا يستطيع فعل شىء جذرى، لانه لا يمتلك سوى الفرشاه، والألوان للتعبير عن ما بداخله.

وأكدت ان جميع الفنانين المشاركين بمعرض "فلسطين عربية"يهدون جزءًا من مبيعات هذه الاعمال الفنيه لصالح الهلال الأحمر، وغيرها من الجهات التى تختص بتقديم هذه المساعدات لهذا الشعب الباسل.