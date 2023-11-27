مصادر مصرية لـ"القاهرة الإخبارية": المفاوضات تقترب من الاتفاق على تمديد الهدنة في قطاع غزة

أفادت مصادر مصرية لـ"القاهرة الإخبارية"، اليوم الإثنين، أن المفاوضين يقتربون من الاتفاق على تمديد الهدنة في قطاع غزة.

وأضافت المصادر أن المفاوضين يعملون على حل بعض الخلافات حول مدة تمديد الهدنة، وقائمة المعتقلين الفلسطينيين الذين سيتم إطلاق سراحهم.

ونجحت وساطة القاهرة وواشنطن والدوحة، في التوصل لهدنة إنسانية بين إسرائيل وقطاع غزة لمدة 4 أيام، بالإضافة إلى اتفاق بشأن تبادل المحتجزين بين الجانبين.

ويتضمن اتفاق الهدنة الإنسانية تبادل 50 من النساء والأطفال المحتجزين في قطاع غزة، مقابل الإفراج عن 150 من النساء والأطفال الفلسطينيين المعتقلين في إسرائيل.

وكان رياض المالكي، وزير خارجية فلسطين، أكد أن مصر وقطر والولايات المتحدة الأمريكية يعملون على تمديد الهدنة ليومين أو 3.

وبدأت هدنة إنسانية في قطاع غزة، في السابعة صباح الجمعة، لإدخال المساعدات الإنسانية للمدنيين داخل القطاع المحاصر لأكثر من 49 يومًا، والتي اتفقت عليها الفصائل الفلسطينية وجيش الاحتلال الإسرائيلي، بعد جهود مصرية قطرية أمريكية مُكثفة.

