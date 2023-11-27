"الجيزاوي" يفتتح معرض تسويق منتجات كليات جامعة بنها.. صور

افتتح الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها، والدكتور السيد فودة نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة معرض تسويق منتجات كليات الجامعة.

وتفقد رئيس الجامعة ومرافقوه أروقة المعرض، مشيدًا بتنوع المعروضات وجودتها العالية وأسعارها التنافسية، وذلك بحضور عدد من، عمداء ووكلاء الكليات.

وأكد " الجيزاوي" أن الجامعة تتبنى نموذج الجامعة المنتجة وذلك فى إطار الدور الخدمي والمجتمعي الذي تقوم به من خلال توفير السلع الاستراتيجية والمساهمة في توفير الأمن الغذائي ، بالإضافة إلى ربط البحث العلمي بالاحتياجات الفعلية للمجتمع.

وأشار رئيس الجامعة إلي أن المعرض يستهدف تقديم منتجات عالية الجودة وبأسعار التكلفة للتخفيف عن كاهل المواطنين ، مضيفاً أن المعرض ضم عدد كبير من المنتجات الغذائية واللحوم والألبان والمنظفات الصناعية وعدد من منتجات الطلاب بمختلف الكليات.

من جانبه قال الدكتور السيد فودة إن معرض تسويق المنتجات الذي تنظمه الجامعة يأتي من منطلق مسئوليتها الاجتماعية لخدمة المجتمع المحلي، مشيرا إلى أن المعرض شارك فيه كليات " الهندسة بشبرا، والفنون التطبيقية ، والتربية النوعية والعلوم ، والطب البيطري ، والزراعة".

وأضاف الدكتور محمود الزعبلاوي عميد كلية الزراعة، أن الكلية شاركت بمنتجات من مزارعها في فعاليات المعرض تضمنت اللبن الجاموسي بسعر 18 جنيه للكيلو ، والبيض البلدي 120 جنيه للكرتونه ، والزبادي 4.5 جنيه للعلبة، والفراخ البلدي 90 جنيه للكيلو ، والأرانب 75 جنيه للكيلو ، والأرز بسعر 28 جنيه للكيلو، والجبنه 80 جنيه للكيلو، كما شاركت بنباتات الزينة.

وقالت الدكتورة أماني عباس عميدة كلية الطب البيطري أن الكلية شاركت بمنتجات من مزارعها تضمنت اللحم الجاموسي بسعر 280 جنيه للكيلو، واللبن الخليط بسعر 15 جنيه للكيلو.

وأكد الدكتور أيمن الشهابي عميد كلية الهندسة بشبرا أن الكلية شاركت بالمعرض بالعديد من منتجات الأثاث مختلفة الأنواع التي يتم تصنيعها داخل ورش الكلية.

وقال الدكتور محمد إبراهيم عميد كلية التربية النوعية أن الكلية شاركت بالمعرض بالعديد من المشغولات اليدوية ومنتجات حطب الحناء تتراوح أسعارها من 15 جنيه إلي 150 جنيه حسب المعروضات.

وأضافت الدكتور نهاد البرقي القائم بعمل عميد كلية العلوم أن الكلية شاركت بمنتجات من المنظفات الصناعية شملت الصابون السائل والديتول والدوني والكلور تتراوح أسعارها من 15 جنيه حتي 25 جنيها.

وقال الدكتور عبد المؤمن شمس القرنفيلي عميد كلية الفنون التطبيقية إن الكلية شاركت بالمعرض بعدد من اللوحات والبراويز الفنية.

افتتاح المعرض

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