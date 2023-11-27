خالد بيبو وعدلي يتوجهان إلى تنزانيا بعد مباراة سموحة في الدوري

يتوجه خالد بيبو مدير الكرة بالأهلي وسمير عدلي المدير الإداري إلى تنزانيا عقب مباراة سموحة بالدوري، للترتيب لإقامة الفريق هناك واختيار ملاعب التدريب وفندق الإقامة قبل مواجهة يانج أفريكانز بدوري الأبطال.

وقرر مجلس إدارة النادي الأهل تكليف محمد الدماطي، عضو المجلس، برئاسة بعثة الفريق الأول لكرة القدم المتجهة إلى تنزانيا الخميس المقبل؛ لملاقاة يانج أفريكانز ضمن فعاليات الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وحرص الدماطي على التنسيق الكامل مع خالد بيبو مدير الكرة، وترتيب كافة الأمور الخاصة بالبعثة، وتوفير أحسن الأجواء للجهاز الفني واللاعبين لتحقيق أحسن النتائج.

يذكر أن فريق الأهلي حقق الفوز في مباراته الأولى على ميدياما الغاني بثلاثة أهداف نظيفة.

يتوجه فريق الكرة بالنادي الأهلي إلى تنزانيا بطائرة خاصة لمواجهة فريق يانج أفريكانز فى الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

ويلتقي الأهلي مع يانج أفريكانز 2 ديسمبر المقبل فى تنزانيا، علماً بأن الفريق التنزاني خسر فى الجولة الأولى من شباب بلوزداد الجزائري بملعب الأخير بثلاثية نظيفة.