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الإثنين 27 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

إسلام عنان يوضح كيف يمكن تجنب العدوى خلال فصل الشتاء

اسلام عنان
اسلام عنان
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قال الدكتور إسلام عنان، محاضر اقتصاديات الدواء وعلم إنتشار الأوبئة، إنه كل عام يشهد انتشار للفيروسات مع اختلاف الجو والفصول، والتي تسمي بفيروسات الشتاء، مشيرا إلى أن كل عام ينتشر فيروس أكثر من غيره من الفيروسات، وهذا العام الأنفلونزا هي المنتشرة فى الأمراض الفيروسية.

وأضاف "عنان" في مداخلة هاتفية لبرنامج "8 الصبح" على فضائية "دي إم سي" اليوم الاثنين، أن أعراض الأنفلونزا هي الحمى والسعال والصداع ووهن في العضلات ، مشددًا على ضرورة تجنب شرب المياه والسوائل بكثرة، وفي حال كان الشخص لديه أمراض مزمنة ويصاب بها كل عام، فهو يحتاج التوجه مبكرا لأى طبيب من أجل البدء فى كتابة الأدوية له.

وتابع الدكتور إسلام عنان، محاضر اقتصاديات الدواء وعلم إنتشار الأوبئة، أن لقاح الأنفلونزا مهم جدا وضروري، لأنه يقلل من الأعراض التي تأتي للشخص، ويجعلها خفيفة ويقلل عدد أيام إصابتها.

علم انتشار الأوبئة فيروسات الشتاء الإنفلونزا لقاح الأنلفونزا