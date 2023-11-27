التصريح بدفن جثة شاب عثر عليه مقتولًا بأحد الشوارع بالمرج

صرحت جهات التحقيق بنيابة المرج بدفن جثة شاب عثر عليه مقتولًا بطعنات، بعد إعداد الصفة التشريحية للمتوفى وأسباب الوفاة، وطلبت النيابة سرعة التحريات التكميلية للمباحث وضبط المتهمين، وأمرت بتفريغ جميع كاميرات المراقبة المحيطة بالواقعة، والاستماع إلى المبلغ وعدد من شهود العيان.

كما عثرت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة على جثة شاب مقتول طعناً بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة المرج.

وتلقى قسم شرطة المرج بلاغا من شرطة النجدة بوجود جثة باحد الشوارع بدائرة القسم وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وعثر على جثة شاب مقتول طعناً باحدي الشوارع بدائرة القسم، ويجري رجال المباحث التحريات وسؤال شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة لضبط المتهمين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.