ads
الإثنين 27 نوفمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة لايت

"مدرسة تنقذ حياة أبنائنا".. أهالي العيسوية بالمنيا يستغيثون بالمسئولين

مدرسة العيسوية بالمنيا
مدرسة العيسوية بالمنيا من الداخل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أرسل أهالي قرية العيسوية بالمنيا استغاثة للمسئولين قائلين:" في الوقت الذي ينصف فيه الرئيس عبدالفتاح السيسي القائد والإنسان المهمشين والفئات الأشد احتياجا ، من خلال تبنيه ورعايته للمبادرة  الإنسانية الكبيرة " حياة كريمة " ، والتي انطلقت مباركة ليعمّ خيرها ، النجوع والكفور والقرى والأحياء ، تمد لها  مقومات التطوير والعمران ، وتخلق فى البنية التحتية حياة جديدة ، لا يزال هناك من ينتظر هذا الأمل بفارغ الصبر ، ليتغير بؤسه كغيره من أبناء الوطن..
العيسوية قرية منبوذة من قرى مركز أبوقرقاص بمحافظة المنيا ، تعاني معاناة شديدة نقصا في التطوير وإهمالا  في الخدمات لا يعرف سببه ،  بعد أن تحولت مدرستها الوحيدة لهيكل ضعيف ، تكاد أن تسقط في أي وقت فوق رؤوس التلاميذ ، ناهيك عن عدم صلاحيته في الأساس للعمل  ، رغم توالي أعمال الصيانة غير المجدية ، هذا إلى جانب عدم كفايتها على استيعاب الأعداد المتزايدة في كل عام لمرحلتين من مراحل التعليم الأساسي  ، وقد كانت الجهات الرسمية مشكورة وبعد إلحاح وشكوى ، قامت بالتحرك لاتخاذ إجراءات بناء مدرسة جديدة ، عبر تخصيص قطعة أرض تابعة لهيئة الإصلاح الزراعي، لكن الاقتراح أصبح حبيس الأدراج ، وطي النسيان وكأن شيئا لم يكن ، ولا نعلم عنه شيء ، ولا حتى المسؤولين أنفسهم ، مع العلم أن اقرب قرية مجاورة للعيسوية ، يكتنف طريقها كم مهول من المخاطر والأهوال  ، التي تنتظر الأطفال في رحلة الذهاب والعودة ، تتهدد حياتهم".

2b619d66-2e3f-4a40-8a13-c3010f9c07cb
2b619d66-2e3f-4a40-8a13-c3010f9c07cb
8e19337f-917b-4fc0-b31e-a13ff1403675
8e19337f-917b-4fc0-b31e-a13ff1403675
35bf8be6-5efb-4763-9178-c703371d6d89
35bf8be6-5efb-4763-9178-c703371d6d89
6437b80f-3e0b-4b67-82fe-21adf34fd59f
6437b80f-3e0b-4b67-82fe-21adf34fd59f
54096064-55a4-402a-b521-5c7ca5654d17
54096064-55a4-402a-b521-5c7ca5654d17
d58fd9be-a5ed-4eb8-baaa-9404ab64c6e0
d58fd9be-a5ed-4eb8-baaa-9404ab64c6e0
f376bbb1-eb31-4760-aacc-75ce9f5ee3f4
f376bbb1-eb31-4760-aacc-75ce9f5ee3f4
- الرئيس عبدالفتاح السيسي التعليم العيسوية أبوقرقاص محافظة المنيا الطلاب