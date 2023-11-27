"مدرسة تنقذ حياة أبنائنا".. أهالي العيسوية بالمنيا يستغيثون بالمسئولين

الإثنين 27/نوفمبر/2023 - 02:27 م

أرسل أهالي قرية العيسوية بالمنيا استغاثة للمسئولين قائلين:" في الوقت الذي ينصف فيه الرئيس عبدالفتاح السيسي القائد والإنسان المهمشين والفئات الأشد احتياجا ، من خلال تبنيه ورعايته للمبادرة الإنسانية الكبيرة " حياة كريمة " ، والتي انطلقت مباركة ليعمّ خيرها ، النجوع والكفور والقرى والأحياء ، تمد لها مقومات التطوير والعمران ، وتخلق فى البنية التحتية حياة جديدة ، لا يزال هناك من ينتظر هذا الأمل بفارغ الصبر ، ليتغير بؤسه كغيره من أبناء الوطن..

العيسوية قرية منبوذة من قرى مركز أبوقرقاص بمحافظة المنيا ، تعاني معاناة شديدة نقصا في التطوير وإهمالا في الخدمات لا يعرف سببه ، بعد أن تحولت مدرستها الوحيدة لهيكل ضعيف ، تكاد أن تسقط في أي وقت فوق رؤوس التلاميذ ، ناهيك عن عدم صلاحيته في الأساس للعمل ، رغم توالي أعمال الصيانة غير المجدية ، هذا إلى جانب عدم كفايتها على استيعاب الأعداد المتزايدة في كل عام لمرحلتين من مراحل التعليم الأساسي ، وقد كانت الجهات الرسمية مشكورة وبعد إلحاح وشكوى ، قامت بالتحرك لاتخاذ إجراءات بناء مدرسة جديدة ، عبر تخصيص قطعة أرض تابعة لهيئة الإصلاح الزراعي، لكن الاقتراح أصبح حبيس الأدراج ، وطي النسيان وكأن شيئا لم يكن ، ولا نعلم عنه شيء ، ولا حتى المسؤولين أنفسهم ، مع العلم أن اقرب قرية مجاورة للعيسوية ، يكتنف طريقها كم مهول من المخاطر والأهوال ، التي تنتظر الأطفال في رحلة الذهاب والعودة ، تتهدد حياتهم".

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