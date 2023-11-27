ads
الإثنين 27 نوفمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

حكومة الاحتلال: 184 إسرائيليا لا يزالون محتجزين داخل قطاع غزة

الأسرى الإسرائيليين
الأسرى الإسرائيليين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قال متحدث الحكومة الإسرائيلية، إن 184 إسرائيليا لا يزالون محتجزين داخل غزة، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، قالت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية إن مصر وقطر تقودان مفاوضات مكثفة لإطالة الهدنة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.

وذكرت أن حماس تؤيد تمديد الهدنة حيث قالت فى بيان أصدره جناحها السياسى يوم أمس الأحد: "تسعى حماس إلى تمديد وقف إطلاق النار إلى ما بعد الأيام الأربعة الأولى".

 

ويتعرض نتنياهو لضغوط دولية لاحتواء الخسائر فى صفوف المدنيين حيث تسببت الحرب الإسرائيلية فى خسائر فادحة فى غزة، حيث استشهد حتى الآن أكثر من 14800 شخص، معظمهم من النساء والأطفال.

حكومة الاحتلال حماس