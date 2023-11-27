حكومة الاحتلال: 184 إسرائيليا لا يزالون محتجزين داخل قطاع غزة

قال متحدث الحكومة الإسرائيلية، إن 184 إسرائيليا لا يزالون محتجزين داخل غزة، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، قالت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية إن مصر وقطر تقودان مفاوضات مكثفة لإطالة الهدنة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.

وذكرت أن حماس تؤيد تمديد الهدنة حيث قالت فى بيان أصدره جناحها السياسى يوم أمس الأحد: "تسعى حماس إلى تمديد وقف إطلاق النار إلى ما بعد الأيام الأربعة الأولى".

ويتعرض نتنياهو لضغوط دولية لاحتواء الخسائر فى صفوف المدنيين حيث تسببت الحرب الإسرائيلية فى خسائر فادحة فى غزة، حيث استشهد حتى الآن أكثر من 14800 شخص، معظمهم من النساء والأطفال.