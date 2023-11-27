جامعة المنيا تعقد سلسلة من الندوات التوعوية للطلاب بالتعاون مع مؤسسة "حياة كريمة"

أطلقت الإدارة العامة لرعاية الطلاب بجامعة المنيا، تحت رعاية الدكتور عصام فرحات رئيس الجامعة، وبالتعاون مع مؤسسة "حياة كريمة"، أولى فعاليات سلسلة ندواتها التوعوية التي تستهدف طلاب كليات الجامعة، بعنوان" تعزيز جهود العمل التطوعي لشباب الجامعات في المبادرة الرئاسية حياة كريمة، حيث جاءت الندوة الأولى اليوم الإثنين بكلية التربية النوعية لتسليط الضوء وإبراز حجم الإنجاز الذي حققتها المبادرة في قري مصر الأكثر احتياجاً.

شهدت الندوة إقبال كثيف من الطلاب، بحضور د. إيمان الشريف عميد كلية التربية النوعية، ومنسقي مبادرة "حياة كريمة" بمراكز محافظة المنيا، د.مينا ابو اليمين منسق مؤسسة حياه كريمة لمدينة ملوى ومسئول قطاع التدريب، ود. ايمان على، منسق المؤسسة بمدينة سمالوط ومسئول قطاع الحالات الإنسانية والتمكين. وبحضور وإشراف أ. وليد عبد القوي مدير عام رعاية الطلاب، وعاطف عيسى مدير إدارة النشاط الاجتماعي، ومسئولي النشاط هايلايد عايد، ورندا علي نجيب.

وأشار الدكتور عصام فرحات إلى أنه إيماناً من الجامعة بدورها المجتمعي في نشر ثقافة العمل التنموي والتطوعي لكونها منارة للتنوير وبناء الشخصية الواعية لدي الشباب الجامعي، فقد تم إطلاق سلسلة من الندوات التوعوية بمختلف الكليات تستهدف بناء الوعي، ودعم مشاركة الطلاب في العمل التطوعي والخدمة المجتمعية بالمشروع القومي "حياة كريمة "، الذي يستهدف تحسين حياة مستوى معيشة المواطنين، والتوازن بين تقديم التدخلات الخدمية والتدخلات التنموية والإنتاجية بالمجتمع.

بدأت الندوة بتعريف المحاضرين بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، منذ أن أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في الثاني من يناير عام 2019، للارتقاء بمستوى معيشة أكثر من 58 مليون مواطن من الفئات الأكثر احتياجا في 175 مركز على مستوى الجمهورية بإجمالي عدد 4584 قرية، من خلال دعوة مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني للمشاركة في هذه المبادرة الوطنية التي تعد من أضخم المشروعات التنموية؛ لتطوير الريف المصري في تاريخ مصر الحديث، بالإضافة إلى القضاء على الفقر متعدد الأبعاد، وسد الفجوات التنموية بين القرى، والاستثمار في تنمية الإنسان، وإحياء قيم المسؤولية المشتركة، والارتقاء بالمستوى الاجتماعي والاقتصادي والبيئي.

واستعرض المحاضرون عددًا من المحاور الرئيسية لعمل مبادر حياة كريمة للتطوير منها تبطين الترع، وتطوير الطرق، والصرف الصحي، ومياه الشرب، والسكن، والتمكين الاقتصادي.

خلال فعاليات المبادرة قدم المنسقين عرضًا توضيحيًا عن أعداد المواطنين المستهدفين في كافة مراحل المبادرة، وما تم تنفيذه على أرض الواقع من خدمات للمواطنين بمشاركة 36 ألف متطوع من الشباب، إلى جانب سعي الجامعة ومنسقو المبادرة بتنظيم زيارة ميدانية لطلاب الجامعة لمشاهدة حجم الإنجازات المحققة على في القرى ونجوع الجمهورية.

وفي الختام تم فتح باب النقاش والاستفسارات للرد على اسئلة الطلاب المشاركين في الندوة وتعريفهم بطرق التسجيل والتطوع في المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

IMG-20231127-WA0019

IMG-20231127-WA0016

IMG-20231127-WA0015

IMG-20231127-WA0014