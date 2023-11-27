2810 جنيهات للجرام.. أسعار الذهب في مصر تسجل قمة تاريخية جديدة

قفزت أسعار الذهب المحلي لتسجل قمة تاريخية جديدة مع بداية تداولات اليوم، وذلك بدعم من ارتفاع كبير في سعر أونصة الذهب العالمي التي سجلت أعلى مستوى 6 أشهر، بينما يستمر سعر صرف الدولار في السوق الموازي من التداول بالقرب من أعلى مستوياته.

افتتح الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً تداولات اليوم الاثنين عند المستوى 2815 جنيها للجرام ليرتفع ويسجل أعلى مستوى تاريخي للذهب عند 2830 جنيها للجرام قبل أن يعود ليتداول وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند المستوى 2810 جنيهات للجرام.

يوم أمس لم تشهد أسعار الذهب تغيرات تذكر ليظل سعر الذهب عند الافتتاح والاغلاق عند المستوى 2785 جنيها للجرام.

وفقا للتحليل الفني الصادر اليوم عن جولد بيليون، فإن الارتفاع الكبير لسعر الأونصة العالمية مع بداية تداولات اليوم تسببت في افتتاح سعر الذهب المحلي على ارتفاع كبير بأعلى عن مستوى اغلاق الأمس بمقدار 30 جنيه، لترتبط أسعار السوق المحلي حالياً بحركة سعر الأونصة العالمية.



التغيرات الحالية في سعر الذهب ترجع إلى عوامل التسعير الأساسية وهي سعر صرف الدولار في السوق الموازي وسعر الأونصة العالمية، بينما نجد أن الطلب على الذهب يبقى مستقر إلى حد ما بسبب ضعف السيولة النقدية في الأسواق خلال الفترة الحالية.

و عالميا،، البنك الفيدرالي قد انتهى من عمليات رفع الفائدة خاصة مع استمرار البيانات الضعيفة في الصدور عن الاقتصاد الأمريكي.

ارتفعت أسعار الذهب الفورية خلال جلسة اليوم الاثنين بنسبة 0.6% لتسجل أعلى مستوى منذ 6 أشهر عند 2018 دولارا للأونصة لتتداول وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند المستوى 2014 دولارا للأونصة وكانت قد افتتحت جلسة اليوم عند المستوى 2002 دولار للأونصة.