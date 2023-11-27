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الإثنين 27 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

الطالبة ملك عطيوي الأولى على جنوب سيناء تصعد للتصفية الجمهورية في الإلقاء

جانب من التكريم
جانب من التكريم
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فازت الطالبة ملك محمد عطيوي، الصف الثاني الإعدادي، من مدرسة جمال عبدالناصر الإعدادية والثانوية بنات، التابعة لإدارة طور سيناء التعليمية، بالمركز الأول في مسابقة الإلقاء على مستوى المحافظة للعام الدراسي 2023/ 2024، وجرى تصعيدها للتصفية على مستوى الجمهورية.

وكرمت إدارة المدرسة الطالبة ملك عطيوي، وجرى منحها شهادة تقدير، وذلك بحضور مبروك الغمريني ، رئيس مدينة طور سيناء، وعادل عتلم، وكيل المديرية، وأحمد حجاج، وكيل إدارة طور سيناء التعليمية، ومحمد العبد، وأنور حمدي، موجهي إعلام تربوي، وكان في استقبالهم سيد عبدالمعطي ، مدير المدرسة.

وكانت الطالبة ملك محمد عطيوي، قد شاركت في فعاليات التصفية النهائية في مسابقة مهرجان talent بالعربي في نسختها الأولى تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، وأقامته وزارة الشباب والرياضة الإدارة المركزية للطلائع، خلال الفترة من الأول من يونيو حتى الخامس من يوليو 2021، وصعد للتصفية النهائية ممثلًا لمحافظة جنوب سيناء في المهرجان 12 طالبًا وطالبة من أبناء المحافظة، بواقع أربعة في مجال الشعر، وأربعة في مجال الإنشاد الديني، واثنان في المقال واثنان في الأشغال الفنية.

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