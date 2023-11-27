بينهم محمد هنيدي وإيهاب فهمي.. حضور كثيف لنجوم الفن في جنازة طارق عبد العزيز

حرص عدد كبير من نجوم الوسط الفني على حضور جنازة الفنان طارق عبدالعزيز الذي وافته المنية أمس عن عمر يناهز 55 عام إثر أزمة قلبية تعرض لها خلال تصوير أحدث أعماله الفنية.

وكان من أبرز الحاضرين في جنازة الفنان طارق عبدالعزيز بمسجد الشرطة في الشيخ زايد، محمد هنيدي، إيهاب فهمي، أحمد خالد صالح وزوجته هنادي مهنا، محمد رياض، عمرو عبدالجليل، إياد نصار، محمد رياض، سلوى محمد علي، نهال عنبر، حمادة هلال، فتوح أحمد، ونقيب المهن التمثيلية أشرف زكي.

وبجانبه نعت نقابة المهن التمثيلية الفنان طارق عبدالعزيز قائلة: "تتقدم نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي بخالص التعازي لأسرة الراحل؛ داعين المولي عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته؛ وأن يلهم أهله الصبر والسلوان؛ وإنا لله وإنا اليه راجعون".

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