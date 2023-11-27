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الإثنين 27 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

ثقافة

افتتاح معرض "محمد حاكم.. فيلسوف الضحك" في بيت السناري.. صور

جانب من الافتتاح
جانب من الافتتاح
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شهد بيت السناري الأثري بالسيدة زينب التابع لمكتبة الإسكندرية، افتتاح معرضاً لفن الكاريكاتير بعنوان "محمد حاكم.. فيلسوف الضحك"، والذي يأتي ضمن سلسلة معارض رواد الكاريكاتير المصري.

افتتح المعرض الكاتب الصحفي أيمن عبد المجيد، يرافقه الفنان مصطفى الشيخ رئيس الجمعية المصرية للكاريكاتير، والمهندس هيثم مهيب مدير بيت السناري، بحضور نخبة من الفنانين ورسامي الكاريكاتير، وأسرة الفنان محمد حاكم، والمهتمين بفن الكاريكاتير.

يضم المعرض أعمال الفنان الكبير محمد حاكم.. فيلسوف الكاريكاتير والضحك، بأسلوبه الفريد والمميز، وتُظهر الرسومات قدرته الفائقة على الابتكار وتصوير الشخصيات والأحداث باستخدام الخطوط البسيطة والألوان القوية لنقل الرسائل.

يأتي هذا المعرض في إطار الاهتمام بنشر الوعي والثقافة والحفاظ على التراث، وتقديم الفنون الهادفة والتعريف بأهمية ومكانة فن الكاريكاتير، وكذلك تسليط الضوء على رواد هذا الفن وتاريخه وتشجيع الشباب على الاستفادة من مواهبهم ومهاراتهم.

 

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