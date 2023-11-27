دفن جثة مسن توفي إثر حادث تصادم بكرداسة

باشرت النيابة العامة بشمال الجيزة، التحقيقات حول مصرع مسن، جراء اصطدام سيارة ميكروباص بجسده بالطريق الصحراوي، بدائرة مركز شرطة كرداسة شمال محافظة الجيزة، وطلبت النيابة التحريات حول الواقعة كما صرحت بدفن جثة المتوفى.

وتلقى المقدم محمد الجوهري رئيس مباحث مركز شرطة كرداسة بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها وقوع حادث مروري ووجود متوفي بالطريق الصحراوي بدائرة المركز، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ وبالفحص تبين أنه أثناء محاولة مسن عبور الطريق صدمته سيارة ميكروباص مما تسبب في مصرعه جرى نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتحفظت القوات على السائق والسيارة المتسببة في الحادث وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.