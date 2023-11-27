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الإثنين 27 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

لا شبهة جنائية في سقوط طفلة من الطابق الثالث بأكتوبر

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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كشفت تحقيقات النيابة العامة بالجيزة، عن عدم وجود شبهة جنائية، حول مصرع طفلة اثر سقوطها من الطابق الثالث بأكتوبر، وصرحت النيابة بدفن جثة الطفلة.

تلقى المقدم محمد داود رئيس وحدة مباحث قسم شرطة ثالث أكتوبر بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها سقوط شخص من علو بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ.

وبالفحص تبين العثور على جثة طفلة في العقد الأول من عمرها وسط بركة من الدماء، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

التحقيقات عدم وجود شبهه جنائية مصرع طفلة اثر سقوطها من الطابق الثالث