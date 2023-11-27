وزير الرى: مراجعة وتطوير الخطة القومية للموارد المائية لتمتد حتى عام 2050

عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري إجتماعاً ، اليوم الاثنين، لبحث إجراءات مراجعة وتطوير الخطة القومية للموارد المائية .

وصرح الدكتور سويلم، بأنه يجرى مراجعة وتطوير الخطة القومية للموارد المائية لتمتد حتى عام ٢٠٥٠ تماشياً مع خطة الدولة، مشيراً لأهمية تطوير محاور ومستهدفات الخطة لتشتمل على الأبعاد الخاصة بالمياه الغير تقليدية وخاصة إعادة استخدام المياه والتحلية لتشمل المشروعات الحالية والمستقبلية .

ووجه الدكتور سويلم خلال الاجتماع بالعمل على تحديث إجراءات الخطة القومية من خلال مراجعة الخطة الاستثمارية لمشروعات الوزارة لتحديث التكلفة الاستثمارية ، وتطوير وتفعيل نظام التقييم والمتابعة الخاص بمتابعة تنفيذ إجراءات الخطة، ومراجعة الموقف الحالي للمشروعات لتحديد مدى التقدم في تنفيذ مؤشرات النجاح بالخطة بالتزامن مع عقد لقاءات مكثفة بين جهات الوزارة والوزارات والجهات المعنية لمراجعة وتحديث هذه المؤشرات وبما يتناسب مع المستجدات الخاصة بالتغيرات المناخية.

كما وجه بتحديث أدوات التخطيط والمتابعة الفنية لتحقيق إدارة المياه بما يتماشى مع ما يواجه قطاع المياه من تحديات مثل التغيرات المناخية والأوضاع الاقتصادية العالمية وما تمثله من تأثير على قطاع الغذاء، مع استكمال عملية تطوير وتحديث ومعايرة النماذج الرياضية المستخدمة في دعم إدارة وتخطيط الموارد المائية بقطاع التخطيط مثل نموذج محاكاة مياه أحواض الأنهار RIBASIM لتوزيع المياه في مصر ، ونموذج القطاع الزراعي المصري ASME، وبرنامج المحاسبة المائية Water Accounting.