اليوم.. افتتاح فرع التنمية الصناعية بكفر الشيخ لتقديم خدمات متكاملة للمستثمرين

واصلت الهيئة العامة للتنمية الصناعية، افتتاح فروعها الاقليمية بمحافظات الجمهورية لخدمة المستثمرين، وذلك في اطار تحقيق الانتشار الجغرافي لتوفير خدمات صناعية متكاملة للمستثمرين الصناعيين إعمالا للامركزية وتيسير الاجراءات.

وافتتحت الدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ فرع الهيئة الجديد بالمحافظة لتقديم الخدمات الصناعية لمستثمري كفر الشيخ حيث تفقدا منظومة العمل بالفرع والية التعامل مع المستثمرين، وذلك بحضور المهندس حازم عنان نائب رئيس الهيئة لتنمية وإدارة المناطق الصناعية والدكتور عمرو البشبيشي نائب المحافظ، واللواء محمد سليم رئيس الإدارة المركزية لفروع الاقاليم وعدد من قيادات الهيئة والمحافظة .



افتتاح فرع التنمية الصناعية بكفر الشيخ

واوضحت ناهد يوسف بان الفرع سيقوم بإصدار السجل الصناعي و تراخيص التشغيل و تعديلاتهم وغيرها من الخدمات للمستثمرين بالمحافظة وأصحاب المشروعات بكل من منطقتى مطوبس و بلطيم، كاشفة عن تبنى الهيئة استراتيجية متكاملة لتفعيل وتطوير فروعها بكافة محافظات الجمهورية و تفويضها بمزيد من الصلاحيات لإنهاء كافة خدمات المستثمر بدلا من التوجه للمقر الرئيسي.

جدير بالذكر أن الهيئة قامت الاسبوع الماضي بافتتاح فرعها الجديد بمحافظة البحيرة ليصل اجمالي عدد الفروع والمكاتب الاقليمية للهيئة بعد افتتاح الفرع اليوم إلى 30 فرع ومكتب.