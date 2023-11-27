رئيس هيئة الدواء: نسعى لدخول سوق تصنيع المستلزمات الطبية

طالب الدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، بضرورة إصدار قانون شامل لتنظيم المسئولية الطبية بين الأطباء والصيادلة ومتلقي الخدمة، لافتا إلى أن مشروع قانون المسئولية الطبية سيعمل على تحقيق الانضباط للسوق المصري.

وأشار الدكتور تامر عصام رئيس هيئة الدواء المصرية، إلى أن 93% من الدواء يتم إنتاجه محليا، وهناك قاعدة كبيرة للدواء المصري داخل السوق الأفريقي.

وشدد الدكتور تامر عصام رئيس هيئة الدواء المصرية، على أن الشغل الشاغل لهيئة الدواء المصرية هو صناعة المستلزمات الطبية والتى تحتاج إلى عمل طويل باعتباره ملفا من ملفات الصناعة والاقتصاد المصري.

جاء ذلك خلال رد الدكتور تامر عصام رئيس هيئة الدواء المصرية على أسئلة عدد من أعضاء لجنة الصحة خلال الزيارة الميدانية التي تقوم بها لجنة الصحة بمجلس النواب برئاسة الدكتور أشرف حاتم لهيئة الدواء المصرية.

وأوضح الدكتور تامر عصام، أن هناك خطوات لتدشين ابليكشن للدواء المصري يمكن للصيدلي والمواطن العادي الاطلاع عليه.

وقامت اللجنة البرلمانية بزيارة للمعامل الموجودة داخل هيئة الدواء المصرية للإطلاع على وسائل التكنولوجيا الحديثة الموجودة .

شارك في الزيارة البرلمانية الدكتور محمد الوحش وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب وأمين سر اللجنة كريم بدر حلمي و12 عضوا باللجنة من بينهم الدكتورة إيناس عبد الحليم ود.إيرينى سعيد ود.سهير عبد الحميد وأحمد العرجاوي ود. محمود العزب وجومنا لويس