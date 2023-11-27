رئيس جامعة المنيا يجتمع مع أعضاء وحدة إدارة مشروعات التطوير وتنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس

اجتمع الدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا اليوم الاثنين، بأعضاء وحدة إدارة مشروعات التطوير وتنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس وإعداد القيادات الجامعية، بحضور د. أحمد شوقي زهران، مدير وحدة إدارة مشروعات التطوير ومركز ضمان الجودة والاعتماد الجامعي، ود. عبد السلام أنور محمد، مدير مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس، وأعضاء المركز؛ وذلك لتوضيح رؤية الجامعة المستقبلية ومسار توجهاتها خلال المرحلة القادمة؛ لتسريع وتيرة التطوير ورفع كفاءة بنيتها التحتية، وكوادرها البشرية.

وأكد د. فرحات، أهمية الإدارة الحديثة والإبداعية التي تعتمد علي تحقيق أعلى معايير الجودة والأداء المؤسسي ووفق معايير ثابتة قابلة للقياس، ولها مردود عملي على أرض الواقع، ومراجعة وتحليل الوضع القائم بالكليات للتعرف أين نحن الآن، وإلى أين وكيف ومتى سيتم تنفيذ رؤى التطوير، موجهاً إلي أن تكون معايير الجودة بالكليات هي خارطة الطريق لقيادة الكلية، لتنظم آليات العمل والعملية التعليمية، ووضع استراتيجية متكاملة للحصول علي الاعتماد المؤسسي باعتماد 60% من كلياتها وبرامجها، وكذا الأيزو الإداري للإدارات المركزية بالجامعة.

وأضاف أن وحدة إدارة مشروعات التطوير وتنمية القدرات يجب أن تقوم بتفعيل عدد من الدورات التدريبية التي تستهدف مواصفات الجامعات الذكية والتعليم التفاعلي، وتطبيق الأدوات والتقنيات لتفعيل عمل منصات الجامعة التعليمية، بالإضافة إلى دورات عن أمن المعلومات، والأمن السيبراني للبيانات.

وأشار رئيس الجامعة، إلى أننا نطمح بأن تكون جامعة المنيا في يوبيلها الذهبي في صورة جديدة شكلاً ومضموناً، وأن ننتقل بها نقلة نوعية على كافة المحاور من خلال تكاتفنا وتعاوننا جميعاً، وأن نسعى لإحداث تغيير استراتيجي لآليات التدريس ونمط الدورات الخاصة بتنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس، توضح دور الأستاذ الجامعي في جامعات الجيل الرابع والطرق الجديدة للتعليم الذكي التفاعلي وتسليط الضوء والتعريف بتطور الأدوات التعليمية، والاتصال الفعال، وطرق استخدام الشاشات التفاعلية كمنصة تعليم متكاملة.

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