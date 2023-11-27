3 وزارات تضع اللمسات النهائية لمشاركة وفد الشباب الرسمي بـ COP28 في دبي

اختتم البرنامج التدريبي لأعضاء اللجنة الوطنية للشباب والمناخ (EGYouth4Climate) التسعة والمقرر مشاركتهم غير المسبوقة كأعضاء وفد مصر الرسمي في مؤتمر الدول الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP28 المزمع عقده في الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر 2023 بمدينة دبي، وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والسفير سامح شكري وزير الخارجية ورئيس مؤتمر COP27، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، وبدعم من منظمة الأمم المتحدة.

تضمن البرنامج التدريبي الذي تم إعداده بشكل مشترك عبر وزارة الشباب والرياضة ووزارة الخارجية ووزارة البيئة وبدعم منظمة الأمم المتحدة بمصر واستمر لمدة شهرين وانقسم إلى ثلاثة مستويات، المستوى الأول كان برنامج التدريب على القيادة وإعداد السياسات وتصميم المبادرات ورؤية مصر 2030، والمستوى الثاني تضمن تدريباً عقده المكتب الإقليمي لليونيسيف وتضمن التدريب استعراض برامج المفاوضين الشباب في ملف التغير المناخي ودورهم في هذا الملف، والمستوى الثالث تم تقديمه عبر رئاسة مؤتمر COP27 بوزارة الخارجية.

يأتي ذلك ضمن برنامج تدريب المندوبين المصريين على المفاوضات وتضمن كافة الجوانب الفنية بعمل المؤتمر واتفاقية الأمم المتحدة للمناخ، حيث شارك الشباب التسعة في التدريب الذي استمر لمدة ثلاثة أيام كممثلين لوزارة الشباب والرياضة برئاسة مصطفى عز العرب معاون الوزير للتنمية الثقافية والمجتمعية والذي قام بتقديم جلسة حول الشباب في العمل المناخي وإنجازات الرئاسة المصرية لمؤتمر المناخ COP27 في ملف الشباب بالبرنامج التدريبي.

واللجنة الوطنية للشباب والمناخ (EGYouth4Climate) هي مبادرة جديدة بقيادة وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع وزارة البيئة والخارجية بدعم من الأمم المتحدة كمخرج من مخرجات مؤتمر المناخ COP27.

تهدف المبادرة لدعم الشباب في الاستماع الى أصواتهم في قضايا المناخ وتتألف اللجنة من الشباب الذين يتم دعمهم في المشاركة الهادفة في المبادرات والحوارات المناخية المحلية والدولية وتم اختيارهم من ضمن 1800 شاب تقدموا لعضوية اللجنة، وتعمل اللجنة أيضًا على تعزيز قدرات الشباب في الجوانب المختلفة لتغير المناخ وتدريبهم ليصبحوا مفاوضين شباب محتملين في المفاوضات المستقبلية بشأن المناخ، و تعزيز الوصول إلى فرص تنمية المهارات ذات الصلة لدى الشباب وتمثيل آرائهم ومشاركتهم في صياغة سياسات المناخ من خلال التشاور مع صانعي السياسات ذوي الصلة، كما تعمل اللجنة على توفير دورات تدريبية على التفاوض والقيادة المجتمعية وتصميم المبادرات.