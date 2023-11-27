الجمعة.. أوقاف الأقصر تفتتح مسجد العطاطوة بالرياينة بأرمنت

تفتتح مديرية الأوقاف بمحافظة الأقصر، بقيادة الشيخ سيد محمد عبدالدايم مدير المديرية، يوم الجمعة المقبلة، مسجد جديد من المساجد التى تم الانتهاء من تشييدها وعمارتها، وهو مسجد العطاطوه بالرياينة بأرمنت وذلك بحضور كوكبة من قيادات الدعوة بالمديرية وإدارة ارمنت.

وكان وكيل أوقاف الأقصر، قد افتتح يوم الجمعة الماضية، مسجد جديد من المساجد التى تم الانتهاء من تشييدها وعمارتها، وهو مسجد فاطمة الزهراء بقرية الشغب بمدينة إسنا، وذلك بحضور كوكبة من قيادات الدعوة بالمديرية، وإدارة إسنا، حيث ارتقى المنبر مدير المديرية، وألقى خطبة الجمعة وكانت بعنوان "القوة والثبات في مواجهة التحديات".

جاء ذلك في إطار الدور الديني والوطني والاجتماعي لوزارة الأوقاف، تحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، رئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

افتتاح المسجد (1)

افتتاح المسجد (5)

افتتاح المسجد (4)

افتتاح المسجد (2)