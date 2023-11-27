ِرسامة قسين وخمسة قمامصة بـ6 أكتوبر

احتفلت إيبارشية ٦ أكتوبر وأوسيم، بسيامة كاهنين جديدين للخدمة أحدهما لمدينة ٦ أكتوبر والثاني لقرى الإيبارشية، وبمنح خمسة من كهنتها رتبة القمصية.

وصلى الأنبا دوماديوس أسقف الإيبارشية القداس الإلهي بكنيسة السيدة العذراء والقديس مار مرقس الرسول بـ ٦ أكتوبر (مقر المطرانية) وشاركه الأنبا بيجول أسقف ورئيس الدير المحرق، ومجمع كهنة الإيبارشية، وعدد من الآباء الكهنة والرهبان.

عقب صلاة الصلح تمت سيامة الشماس عماد القمص فلتاؤس كاهنًا على كنيسة السيدة العذراء والشهيد مار جرجس بمنطقة ابني بيتك ٦ باسم القس صرابامون.

والشماس مينا عادل كاهنًا عامًا على قرى الإيبارشية باسم القس بيجول.

كما تم منح خمسة من الآباء الكهنة رتبة القمصية وهم:

١- القمص موسى عجايبي كاهن كنيسة الشهيد مار جرجس بقرية بني سلامة.

٢- القمص إبراهيم فايق كاهن كنيسة الصليب بمنطقه الصليبة.

٣- القمص يوسف فهمي كاهن كنيسة السيدة العذراء والقديس الأنبا كارس بقرية المنصورية.

٤- القمص داود عبده كاهن كنيسة السيدة العذراء والقديس الأنبا أبرآم بقرية نكلا.

٥- القمص مينا فؤاد كاهن كنيسة الشهيد أبي سيفين بمدينه دريم لاند