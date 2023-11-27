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الإثنين 27 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

رفع 2011 طن قمامة وأتربة من شوارع وميادين الأقصر.. صور

رفع القمامة
رفع القمامة
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تابع اللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، اليوم الاثنين، تنفيذ أعمال حملات نظافة موسعة بشوارع وميادين مدينة الأقصر، في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن، بضرورة الإشراف والمتابعة الدورية لأعمال التجميل والنظافة، وتطوير أداء الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح الشرابي، في تصريح له اليوم، أنه تم رفع ١٢٨٤ طن قمامة و٧٢٧ طن أتربة وتراكمات من الشوارع والميادين خلال تلك الحملات، حيث  تضمنت أعمال رفع كفاءة النظافة بعدد من الشوارع الرئيسية والفرعية، ونظافة بارك الحنطور بمنطقة أحمد النجم بحي وسط، ومنطقة نادي المدينة المنورة وصولا حتى خلف نادي الأقصر الرياضي بمنطقة حي جنوب، بالتنسيق مع وحدة التدخل السريع.

وتم تنفيذ الحملات بالتنسيق مع رؤساء الأحياء، وهدية ثابت دردير مدير الإدارة العامة للنظافة والتجميل، ومسؤول وحدة التدخل السريع.

رفع القمامة (7)
رفع القمامة (7)
رفع القمامة (6)
رفع القمامة (6)
رفع القمامة (5)
رفع القمامة (5)
رفع القمامة (4)
رفع القمامة (4)
رفع القمامة (3)
رفع القمامة (3)
رفع القمامة (2)
رفع القمامة (2)
رفع القمامة (1)
رفع القمامة (1)
اللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر شوارع وميادين الأقصر المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر الأقصر نادي الأقصر الرياضي