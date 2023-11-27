بالفيديو.. السيسي يستقبل رئيسة المجر بقصر الاتحادية

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الاثنين، في قصر الاتحادية، رئيسة المجر كاتالين نوفاك.

وأجريت مراسم استقبال رسمية حيث عزفت الموسيقى السلام الوطني للبلدين، كما استعرض الرئيس السيسي ونظيرته المجرية حرس الشرف.

ومن المقرر أن تعقد مباحثات بين الرئيس السيسي ورئيسة المجر تتركز حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع الإقليمية والدولية وخاصة في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية.

وكان الرئيس السيسى تلقى مساء أمس اتصالاً هاتفياً من "مارك روته" رئيس الوزراء الهولندي، الذي أشاد بالجهود المصرية للوصول إلى الهدنة الإنسانية في القطاع.

وفي هذ الإطار استعرض الرئيس العمل الجاري لتثبيت الهدنة وضمان نجاح عملية تبادل المحتجزين، إلى جانب الجهود المصرية لإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع وتنظيم عملية استقبال المساعدات الدولية ذات الصلة.