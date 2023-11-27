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الإثنين 27 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

إزالة 14 حالة تعد على أملاك الدولة بأسوان

إزالة التعديات على
إزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة بأسوان
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تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان إستمرار الحملات المكبرة للوحدات المحلية بالتعاون مع الأجهزة الأمنية وجهات الولاية المختلفة لإزالة كافة أشكال التعديات على الأراضى أملاك الدولة ، مشدداً على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين والمتعديين وذلك لحماية أملاك الدولة والحفاظ على حق الشعب .

جاء ذلك تنفيذاً لتعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسى ، وطبقاً لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ، وبالمتابعة الدورية للواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية.

ومن جانبه أكد إبراهيم سليمان رئيس مركز ومدينة إدفو بأنه تنفيذاً لتعليمات محافظ أسوان تم إستمرار الحملات المكبرة والتى أسفرت عن تنفيذ 7 قرارات إزالة لتعديات على الأراضى الزراعية بقرية الحجز بحرى بإجمالى مساحات ألف و750 م2 ، مشيراً إلى أن الحملات شارك فيها مسئولى الإدارة الزراعية وقوات من مركز الشرطة ، بالإضافة إلى رئيس الوحدة القروية والعمال والفنيين المدعمين باللوادر وسيارات النقل الثقيل .

وفى نفس السياق أوضح شوقى مصطفى رئيس مركز ومدينة كوم أمبو بأنه بناءاً على تكليفات المحافظ تم تنظيم حملة مكبرة إستهدفت تنفيذ 7 قرار إزالة لتعديات على الأراضى الزراعية بمجلس قروى المنشية ، وذلك بمساحة إجمالية ألف و 50 م2 .

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مركزى إدفو وكوم أمبو إزالة 14 حالة تعد أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية التعديات على الاراضي أخبار محافظة أسوان