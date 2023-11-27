إزالة 14 حالة تعد على أملاك الدولة بأسوان

تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان إستمرار الحملات المكبرة للوحدات المحلية بالتعاون مع الأجهزة الأمنية وجهات الولاية المختلفة لإزالة كافة أشكال التعديات على الأراضى أملاك الدولة ، مشدداً على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين والمتعديين وذلك لحماية أملاك الدولة والحفاظ على حق الشعب .

جاء ذلك تنفيذاً لتعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسى ، وطبقاً لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ، وبالمتابعة الدورية للواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية.

ومن جانبه أكد إبراهيم سليمان رئيس مركز ومدينة إدفو بأنه تنفيذاً لتعليمات محافظ أسوان تم إستمرار الحملات المكبرة والتى أسفرت عن تنفيذ 7 قرارات إزالة لتعديات على الأراضى الزراعية بقرية الحجز بحرى بإجمالى مساحات ألف و750 م2 ، مشيراً إلى أن الحملات شارك فيها مسئولى الإدارة الزراعية وقوات من مركز الشرطة ، بالإضافة إلى رئيس الوحدة القروية والعمال والفنيين المدعمين باللوادر وسيارات النقل الثقيل .

وفى نفس السياق أوضح شوقى مصطفى رئيس مركز ومدينة كوم أمبو بأنه بناءاً على تكليفات المحافظ تم تنظيم حملة مكبرة إستهدفت تنفيذ 7 قرار إزالة لتعديات على الأراضى الزراعية بمجلس قروى المنشية ، وذلك بمساحة إجمالية ألف و 50 م2 .

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