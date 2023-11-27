بالفيديو.. باحثة: برنامج "نوفي" هدفه جمع استثمارات بـ10 مليارات دولار بحلول 2028

قال ريهام رفعت، الباحثة في حلول مواجهة التغيرات المناخية والعضو المراقب في مؤتمر المناخ، إن التحول للطاقة المتجددة من أهم أولويات الحكومة المصرية وبخاصة أنها مصدر نظيف للطاقة دون أي انبعاثات وغازات دفينة.

وأضافت "ريهام" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الاثنين، أن منصة نوفي هدفها جمع استثمارات بـ10 مليار دولار بحلول 2028 لتحويل طاقة متجددة بمقدار 10 جيجا وات.

وتابع، أن هذا التحول يسهم في تحقيق الهدف السابع من أهداف التنمية المستدامة، كما ان له اهداف اقتصادية مثل خلق فرص عمل وتحسين أمن الطاقة.

وأردفت الباحثة في حلول مواجهة التغيرات المناخية : "من خلال قمة المناخ COP27عقدت مصر شراكات استراتيجية كبيرة وحشدت دعما ماديا لمشروعات الطاقة المتجددة وبلغت هذه التمويلات ملياري دولار عبر برنامج "نوفي" في قطاع المتجددة سواء الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح، وهذا ما يعزز جهود الدولة في مزيج الطاقة، بحيث تمثل الطاقة المتجددة في مصر بحلول عام 2030 ما نسبته 42% من إجمالي الطاقة المستخدمة في البلاد".