وصول جثمان طارق عبدالعزيز إلى مسجد الشرطة بالشيخ زايد.. صور

وصل منذ قليل، جثمان الفنان طارق عبدالعزيز إلى مسجد الشرطة بالشيخ زايد، استعدادًا لصلاة الجنازة عليه، بحضور عدد كبير من نجوم الوسط الفني.

يذكر أن الفنان طارق عبد العزيز رحل عن عالمنا أمس الأحد، بعد تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة أثناء تصويره لمسلسل بقينا اتنين، بطولة الفنان شريف منير، المقرر عرضه قريبًا.

الجدير بالذكر أن طارق عبدالعزيز، كانت آخر أعماله الفنية مسلسل آخر دور، وعرض العمل في صيف 2022، وحقق نجاحًا كبيرًا، وشارك في بطولته دينا الشربيني، مها نصار، أحمد خالد صالح، ميمي جمال، نهى عابدين، وغيرهم من الفنانين، والعمل من تأليف وسام صبري وإخراج حسين المنباوي.

وصول جثمان الفنان طارق عبدالعزيز

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