انطلاق احتفالية "تمكين المرأة في الأنشطة الطلابية" بحضور مايا مرسي

شهدت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، فعاليات احتفالية "تمكين المرأة في الأنشطة الطلابية"، التى يتم تنظيمها بالتعاون مع مؤسسة شباب القادة، تحت رعاية بنك مصر والشركة المصرية للاتصالات، وذلك بحضور دينا حسين عضوة المجلس القومي للمرأة ومقررة لجنة الشباب بالمجلس، النائب أحمد فتحي رئيس مجلس أمناء مؤسسة شباب القادة، الدكتور ماجد عثمان عضو المجلس القومى للمرأة ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات، حسام صالح الرئيس التنفيذى للأعمال بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وأكدت الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس، أن القيادة السياسية تؤمن بقدرة المرأة وكفاءتها وهو ما اتضح من دعمها وتمكينها من تولى كافة المناصب القيادية، مشجعة الفتيات على البدء فى تحقيق أحلامهن فى ظل القيادة السياسية التى تؤمن بهن وبقدرتهن.

وأشارت إلى أن إيمان قائد مؤسسة شباب القادة YLF بتمكين الفتيات والتركيز على الأنشطة الطلابية داخل المدارس والجامعات والتعليم الفني هو ما جعل هذه المؤسسة الشبابية جزء أصيل من المجلس القومي للمرأة.

وتحدثت الدكتورة مايا مرسي عن بداية حياتها المهنية السياسية بداخل اتحاد الطلبة لتشجيع الفتيات، كما استمعت إلى التحديات التي تواجه ممثلات الأنشطة الطلابية وساعدتهن على معرفة كيفية تذليل العقبات التي تواجههن.

وأكد النائب أحمد فتحي، خلال كلمته، أنه من أهم المواضيع التي تم مناقشتها داخل الحوار الوطني، هي دعم الاتحادات والأنشطة الطلابية داخل الجامعات المصرية، وكان هناك جزء من الشباب عرضوا داخل الحوار المشاكل والتحديات التي تواجههم، وما هي مطالبهم للمسؤولين.

وأضاف فتحي، أن فعاليات اليوم سيتم التركيز على التحديات التي تواجه الطالبات في الأنشطة الطلابية و انجازاتهم و طرق الدعم والتمكين الأمثل لهم. كما سوف يتم الإعلان عن مبادرة "تمكين المرأة في الجامعات المصرية" لدعم و تنمية قدرات الطالبات في الجامعات المصرية من خلال مسابقة خاصة لطالبات الأنشطة الطلابية.

وفى كلمتها أعربت دينا حسين عضو المجلس، عن بالغ سعادتها بوجود الطالبات فى المجلس القومي للمرأة بيتهن الثانى ، مشيرة إلى أن هذا اللقاء بمثابة تطورا كبيرا لمنصة الأنشطة الطلابية وهو ما يمثل النجاح منذ بداية البرنامج والذى يهدف إلى تبادل الخبرات حتى يستطيع الطالبات تجاوز التحديات التى تواجههن.

وأكدت أن المجلس عمل على تمكين وتطوير مهارات الطلاب عبر المعسكرات التدريبية طوال شهر أكتوبر، وذلك لإطلاق مسابقة خاصة لطالبات الأنشطة الطلابية بالتزامن مع أنشطة 16 يوم عنف لمناهضة العنف ضد المرأة ، حيث تقام المسابقة سنويًا، وتوليها مؤسسة شباب القادة اهتمامًا كبيرا.

وأشارت إلى أهمية الأنشطة الطلابية كونها تعمل على تقليل الفجوة بين الحياة الجامعية والعملية، وتطوير مهارات الطلاب وتأهيلهم لسوق العمل، كما أنها تركز على مشروعات في مجالات مختلفة تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة و رؤية مصر 2030.

ومن جانبه أعرب الدكتور ماجد عثمان عن سعادته بإهتمام مؤسسة شباب القادة بالتعليم الفني وتغييرها للصورة الذهنية عنه، بالاضافة إلى الاهتمام بالانشطة الطلابية التى تعد تستهدف تمكين الشباب فى بداية حياتهم.



وشهدت فعاليات الاحتفالية، عرض كلمة الدكتورة مايا مرسي فى المؤتمر الدولي للمرأة في الاسلام بعنوان "المكانة والتمكين"، الذي نظمته منظمة التعاون الإسلامي بجدة.



يذكر أن مؤسسة شـباب القــادة هي مؤسسة أهلية غير حكومية وغير هادفة للربح تعمل على البحـث عن قــادة من الشبـاب لتنمية مهاراتهم والعمل على إيجاد حلول لتنمية المجتمع وخلق أجيال جديدة قادرة علـى القيـادة المجتمعية و السياسية و الإدارية، و ذلك من خلال تأهيل هذه الكوادر من الشباب على القيـادة فى مجالات مختلفة لتحقيق تنمية حقيقية ومستدامة بجمهورية مصر العربية بتنمية قدراتهم العلمية و النظرية باستخدام أحدث وسائل وأدوات التقييم و التنمية المعتمدة دوليًا.

