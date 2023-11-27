إكليريكية مسيساجا تحتفل بالذكرى الـ130 لإعادة افتتاحها

احتفلت كلية القديس بولس الرسول الإكليريكية اللاهوتية بمسيساجا، بالذكرى الـ ١٣٠ لإعادة افتتاح المدرسة الإكليريكية في العصر الحديث على يد القديس الأرشيدياكون حبيب جرجس، في عهد البابا كيرلس الخامس البطريرك ١١٢ حيث كان ذلك يوم ٢٥ نوفمبر ١٨٩٣.

بدأ الحفل بالقداس الإلهي والذي تولى خدمته الأنبا مينا أسقف مسيساجا وفانكوفر وغرب كندا، وشاركه الراهب القمص بنيامين المحرقي والقس مكاري يوسف و القس روفائيل.

وعقب القداس أنشد طلبة كلية القديس بولس الرسول نشيد الإكليريكية ثم ألقيت عدة كلمات تناولت حياة القديس حبيب جرجس ودور الإكليريكية في خدمة الكنيسة، كما استمع الأنبا مينا إلى بعض المقترحات الخاصة بتطوير العمل بالكلية الإكليريكية.



