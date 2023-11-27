بالفيديو.. مستشار الرئيس للصحة: اكتشاف الأورام مبكرا يرفع معدلات الشفاء

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، إن المبادرات الصحية التي أطلقتها الدولة المصرية فحصت عدة ملايين من السيدات، وتم اكتشاف 140 ألف حالة كشف مبكر عن بعض أورام الثدي وأورام أخرى.

وأضاف "تاج الدين" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الاثنين، أن الكشف عن بعض الأمراض مثل الأورام في مراحل مبكرة يعني الشفاء التام في حالات كثيرة واستجابة كبيرة للعلاج في حالات أخرى والحد من قدرة المرض على إصابة المريض بالمضاعفات، كما أن التكلفة الصحية والمالية عند الكشف المبكر للمرض تكون أقل بكثير مما لو تم اكتشافها في مراحل متأخرة.

وتابع أن مستشفيات جامعة عين شمس بها 4500 سرير، وبها كل التخصصات الطبية وفروعها، لتقديم كل الخدمات الطبية والوقائية والعلاجية والحديثة والمتقدمة جدا، مشيدًا في الوقت ذاته بالمدينة الطبية في معهد ناصر بشبرا، وهو مستشفى ضخم جدا به إمكانيات كبيرة جدا، حيث يمكن تقديم خدمات طبية من المرحلة الثالثة وذلك بعد تصديق الرئيس السيسي.