النائب البطريركي لمصر يشارك في تجليس مطران جبل لبنان الجديد

شارك الأنبا مار تيموثاوس متى الخوري، مطران حمص وحماة وطرطوس والنائب البطريركي لمصر بالوكالة، برتبة تجليس الأنبا مار كريسوستوموس ميخائيل شمعون مطراناً على أبرشية جبل لبنان وطرابلس.

تلك الرتبة التي ترأسها البطريرك مار اغناطيوس أفرام الثاني بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للسريان الأرثوذكس، بمشاركة عدد من المطارنة الأجلاء وكهنة الأبرشيات ورؤساء الكنائس في منطقة جبل لبنان، وحشد كبير من الشعب.

وبعد رتبة التجليس قدم الأنبا مار تيموثاوس متى الخوري التهاني للمطران الجديد بالنيابة عن جميع أبناء الابرشية إكليروساً ومجالساً ومؤمنينَ، متمنياً له التوفيق في خدمة الأبرشية، وفي كل المهام التي ألقيت على عاتق نيافته.

يذكر أن مطران الأبرشية السابق مار ثاوفيلوس جورج صليبا كان قد تقاعد من الخدمة في شهر يونيو المنصرم بسبب بلوغِه السنَّ القانونيَّ بحسب دستور كنيستنا السريانية الأرثوذكسية الأنطاكية المقدسة.