«الرعايةالصحية» تكرم الزميل عاطف السيد لجهوده فى إبراز منظومة «التأمين الشامل»

كرَّم الدكتور أحمد السبكي رئيس هيئة الرعاية الصحية، والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، الزميل عاطف السيد ، مسئول ملف الصحة بـ “البوابة نيوز”، وذلك لدوره البارز فى نسر أخبار الهيئة وتسليط الضوء على إنجازاتها على مدار العام المنصرم .

وجاء ذلك خلال فعاليات الملتقي السنوى الرابع لهيئة الرعاية الصحية والذي انطلق، من مقر العاصمة الإدارية الجديدة، وتحت شعار «مستقبل الرعاية الصحية في الجمهورية الجديدة: من الإصلاح إلى التميز»، وتحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء وبحضور الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، وممثل منظمة الصحة العالمية بمصر وعدد من الوزراء والمحافظين وسفراء الدول ورؤساء هيئات الصحة والاتحادات العربية والدولية وشركاء النجاح من كافة أجهزة الدولة والقطاع الخاص.

كما تم تكريم الصحفيين مسؤولي ملف الصحة الذين قاموا برصد مؤشرات نجاح منظومة التأمين الصحي الشامل أولاً بأول وشاركونا النجاح، وهو ما أسهم بشكل كبير في تحقيق الثقة في مشروع التأمين الصحي الشامل، حيث تم تكريم ممثلي الصحف الورقية من الجرائد القومية والخاصة وصحفيوا البوابات والمواقع الإلكترونية المختلفة،

ويأتي ذلك التكريم في إطار الملتقى السنوي الرابع لهيئة الرعاية الصحية، والذي يأتي تزامنًا مع مرور 4 سنوات على إطلاق فخامة الرئيس السيسي، منظومة التغطية الصحية الشاملة رسميًا من محافظة بورسعيد.

هذا، وتجدر الإشارة إلى أن الملتقى السنوي الرابع لهيئة الرعاية الصحية، تضمن عرض هولوجرام تفاعلي بإنجازات ورحلة نجاح الهيئة خلال 4 سنوات، كما تضمن جلسات نقاشية وتفاعلية حول موضوعات الرعاية الصحية المبنية على القيمة، وأحدث الابتكارات في الرعاية الصحية، وتضمن أيضًا عدد من التكريمات والجوائز للملتقى، وعرض فيديو وثائقي عن إنجازات وأهداف والخطة المستقبلية للهيئة، وذلك فضلًا عن تنظيم مجموعة من التدريبات التخصصية للكوادر الصحية والإدارية والفنية لرفع كفاءة وتنمية مهارات وقدرات القوى البشرية بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة في "بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء" والتي أطلقت منذ بداية الشهر الجاري على هامش الفعاليات.