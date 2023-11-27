الشرطة الأمريكية تعتقل مشتبها به في إطلاق النار على 3 طلاب فلسطينيين

الإثنين 27/نوفمبر/2023 - 11:39 ص

اعتقلت الشرطة الأمريكية بولاية فيرمونت، مشتبهًا به في حادث إطلاق نار على ثلاثة طلاب جامعيين من أصل فلسطيني أصيبوا، أمس الأول /السبت/، في مدينة برلينجتون، والذي قال عمدة المدينة عنه إنه يتم التحقيق فيه باعتباره "جريمة كراهية محتملة".

وذكرت صحيفة (نيويورك تايمز) الأمريكية، عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الإثنين، أن الشرطة استدعت المشتبه به، والذي عرفته باسم جيسون جيه إيتون (48 عامًا)، اليوم، لصلته بإطلاق النار على الطلاب، وهم ثلاثة رجال في العشرينات من العمر يدرسون في جامعات أمريكية.

وأشارت الشرطة، إلى أن رجلًا أبيض يحمل مسدسًا أطلق النار عليهم وأصابهم أمس الأول أثناء سيرهم بالقرب من جامعة فيرمونت، وكان اثنان من الضحايا يرتديان الكوفية الفلسطينية.

ونقلت الصحيفة الأمريكية، عن إحدى أسر الضحايا، قولها إن الشباب أخبروا أفراد أسرهم بأنهم كانوا يتحدثون مزيجًا من اللغتين الإنجليزية والعربية قبل أن يطلق الرجل النار عليهم أربع مرات دون أن يقول أي شيء قبل الهجوم.

وقالت السلطات الأمريكية، إن اثنين من الضحايا في حالة مستقرة، فيما أصيب الثالث بجروح أكثر خطورة.

وذكرت الشرطة الأمريكية- في بيان بعد الاعتقال- أن السلطات قامت بتفتيش منزل إيتون، قائلة: إن إطلاق النار وقع أمام المبنى الذي يسكن فيه.

ولم تتوفر تفاصيل أخرى، لكن في وقت سابق أمس، قال قائد شرطة برلينجتون، جون مراد: إن "في هذه اللحظة المشحونة، لا يمكن لأحد أن ينظر إلى هذا الحادث ولا يشك في أنه ربما كان جريمة بدافع الكراهية".

بدوره.. قال عمدة بيرلينجتون، ميرو واينبرجر- في بيان سابق- إن احتمال أن يكون الدافع وراء إطلاق النار هو الكراهية أمر "مخيف"، وأن التحقيق يركز على ذلك.

وذكرت شرطة برلينجتون- في وقت سابق- أنه بخلاف حقيقة أن الطلاب من أصل فلسطيني، وأن اثنين منهم كانا يرتديان الكوفية، فليس لديهم "معلومات إضافية تشير إلى دافع المشتبه به".

ولم تنشر شرطة برلينجتون أسماء الضحايا، لكنها قالت إن اثنين منهم مواطنان أمريكيان والثالث مقيم قانوني، وعرفت عائلات الرجال الثلاثة في بيان بأنهم هشام عورتاني وكنان عبد الحميد وتحسين أحمد.

