«السبكي» يكرم المحافظين والصحفيين لجهودهم لإنجاح منظومة «التأمين الشامل».. صور

كرَّم الدكتور أحمد السبكي رئيس هيئة الرعاية الصحية، والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، عددًا من المحافظين والإعلاميين والصحفيين والشخصيات الهامة والبارزة ممن لهم جهود بارزة في إحداث طفرة نوعية بمنظومة التأمين الصحي الشامل على مدار 4 سنوات، مما كان لهم كبير الأثر في تحقيق إنجازات ملموسة على أرض الواقع في إطار تطبيق منظومة التغطية الصحية الشاملة.

وجاء ذلك خلال فعاليات الملتقي السنوى الرابع لهيئة الرعاية الصحية والذي انطلق، اليوم، من مقر العاصمة الإدارية الجديدة، وتحت شعار «مستقبل الرعاية الصحية في الجمهورية الجديدة: من الإصلاح إلى التميز»، وتحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء وبحضور الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحةوالسكان، والدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، وممثل منظمة الصحة العالمية بمصر وعدد من الوزراء والمحافظين وسفراء الدول ورؤساء هيئات الصحة والاتحادات العربية والدولية وشركاء النجاح من كافة أجهزة الدولة والقطاع الخاص.

واستهل رئيس هيئة الرعاية الصحية، بتكريم الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، لجهوده الملموسة في الوصول لأعلى معايير الجودة يتم تطبيقها بمنشآت هيئة الرعاية الصحية تضاهي معايير الجودة العالمية، والدكتورة نعيمة القصير ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، لدورها وجهودها الدؤوبة على كافة المستويات وعلى الأخص ملف الحوكمة الإكلينيكية.

فيما شمل تكريم المحافظين ممن لهم أثر ملموس في إنجاح تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل على أرض الواقع، كل في محافظته أو ممن لهم تأثير في تأهيل المنشأت في المحافظات المقرر دخولها المنظومة قريبًا، حيث تم تكريم اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد،

والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، أ.د. أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، واللواء أيمن مختار ، محافظ الدقهلية.

كما تم تكريم الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للصحة والوقاية، لدعمه وعطاؤه المستمر، للمنظومة الصحية المصرية في كل الأوقات والأوقات الحرجة خلال جائحة كورونا، فضلًا عن التكريم الخاص للدكتور عثمان عبدالجليل، معالي وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية الليبية.

وعن وزارة المالية، تم تكريم الدكتور إيهاب أبو عيش، وعن وزارة الاتصالات تم تكريم الدكتور خالد العطار، نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تقديرًا لجهود ولدوره الحيوي في التحول الرقمي وميكنة منظومة التأمين الصحي الشامل ، ورقمنة مسارات العمل المختلفة، وتقديم الحلول التكنولوجية داخل منشآت هيئة الرعاية الصحية.

كما تم تكريم الدكتور، طارق توفيق نائب وزير الصحة والسكان، لجهود الوزارة الملموسة والبارزة في قطاع الرعاية الصحية، ودعمه اللامحدود في تأهيل المنشآت المدرجة بمنظومة التأمين الصحي الشامل طبقًا لأحدث المعايير، والتنسيق المستمر على كافة المستويات وفي كافة المحاور كون وزارة الصحة هي المظلة الرئيسية لقطاع الصحة في مصر، وتم تكريم كلًا من الدكتور طارق الرفاعي، مدير بوابة الشكاوى الحكومية برئاسة مجلس الوزراء، والدكتور حسام المصري، المستشار الطبي لرئاسة مجلس الوزراء ورئيس اللجنة الطبية للاستغاثات.

ومن المنظمات الدولية وشركاء النجاح من القطاع الخاص، تم تكريم كلًا من سيلفيا منسا، المدير التنفيذي لغرفة التجارة الأمريكية لجهودها المثمرة في تصميم وتنفيذ البرنامج التدريبي «الإبداع والتغيير والابتكار»، الدكتورة إيمان سلام، رئيس لجنة صحة الأم والطفلة بروتاري مصر، لما بذلته من جهد في تنظيم قافلة علاج الشفة الأرنبية، السيد الدكتور فادي علامة ، رئيس اتحاد المستشفيات العربية، الدكتور محمد حبلص، المدير الإقليمي لمجموعة مستشفيات السعودي الألماني لمصر وشمال افريقيا، والدكتور أحمد عز الدين، المدير التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة مستشفيات كليوباترا، كما تم تكريم ممثلين عن المقاولين العرب، شركات فايزر مصر، وAbot ، Cat، نوفارتس، جانسن، سانوفي، بريفيكشن.

كما تم تكريم الإعلاميين ومقدمي برامج التوك شو، ممن كان لهم كبير الأثر في رصد آراء المواطنين من أرض الواقع وانعاكاسات مؤشرات نجاح تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل من العمل المتواصل والإنجاز الملموس، وتوثيق نجاح التغطية الصحية الشاملة الشامل على مدار 4أعوام.

تم تكريم الإعلامي جابر القرموطي مقدم برنامج مانشيت على قناة CBC، الإعلامي يوسف الحسيني، مقدم برنامج التاسعة على الفضائية الأولى المصرية، الإعلامي طارق أمين رئيس تحرير قناة MBC مصر، والإعلامي محمد حلمي مراسل التليفزيون المصري وقطاع الأخبار، لهم دور إعلامي متميز في التغطية الإعلامية لملف التغطية الصحية الشاملة من داخل منشآت هيئة الرعاية الصحية بالمحافظات ونقل الواقع بكل شفافية من خلال منصاتهم الإعلامية المتميزة، والأكثر تأثيرًا على الرأي العام.

فيما تم تكريم السادة الصحفيين مسؤولي ملف الصحة الذين قاموا برصد مؤشرات نجاح منظومة التأمين الصحي الشامل أولاً بأول وشاركونا النجاح، وهو ما أسهم بشكل كبير في تحقيق الثقة في مشروع التأمين الصحي الشامل، حيث تم تكريم ممثلي الصحف الورقية من الجرائد القومية والخاصة وصحفيو البوابات والمواقع الإلكترونية المختلفة، وشمل كل من: عاطف السيد الصحفى بجريدة وموقع البوابة نيوز ، أحمد إمام، ومنى السيد الصحفيين بجريدة الأهرام، عبدالله الصبيحي، الصحفي ببوابة الأهرام الإلكترونية، أحمد سعد، الصحفي بجريدة الأخبار، مروة صالح، بوابة أخبار اليوم، لمياء قطب، الصحفية بجريدة الجمهورية، نيرمين حسين، الصحفية بوكالة أنباء الشرق الأوسط ، رجاء ناجي الصحفية بمجلة أكتوبر، أمل علام، الصحفية باليوم السابع وفيديو7، سارة سعودي، فاتن خديوي، مصطفى دياب، من جريدة وموقع الدستور، عبد الرحيم فرعون من موقع البوابة الغد، محمد ممدوح الصحفي بالقاهرة 24، رحاب جمعة، الصحفية بموقع الفجر، عبدالمجيد عبد الله، الصحفي بجريدة عالم المال.

ويأتي ذلك التكريم في إطار الملتقى السنوي الرابع لهيئة الرعاية الصحية، والذي يأتي تزامنًا مع مرور 4 سنوات على إطلاق فخامة الرئيس السيسي، منظومة التغطية الصحية الشاملة رسميًا من محافظة بورسعيد.

هذا، وتجدر الإشارة إلى أن الملتقى السنوي الرابع لهيئة الرعاية الصحية، تضمن عرض هولوجرام تفاعلي بإنجازات ورحلة نجاح الهيئة خلال 4 سنوات، كما تضمن جلسات نقاشية وتفاعلية حول موضوعات الرعاية الصحية المبنية على القيمة، وأحدث الابتكارات في الرعاية الصحية، وتضمن أيضًا عدد من التكريمات والجوائز للملتقى، وعرض فيديو وثائقي عن إنجازات وأهداف والخطة المستقبلية للهيئة، وذلك فضلًا عن تنظيم مجموعة من التدريبات التخصصية للكوادر الصحية والإدارية والفنية لرفع كفاءة وتنمية مهارات وقدرات القوى البشرية بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة في "بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء" والتي أطلقت منذ بداية الشهر الجاري على هامش الفعاليات.

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