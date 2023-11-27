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الإثنين 27 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

أوكرانيا: الجيش الروسي يقصف إقليم "زابوروجيا" 97 مرة خلال 24 ساعة

الحرب الاوكرانية
الحرب الاوكرانية
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قال رئيس الإدارة العسكرية لإقليم زابوروجيا الأوكراني يوري مالاشكو، إن الجيش الروسي قصف الإقليم 97 مرة خلال الـ 24 ساعة الماضية. 
وأضاف مالاشكو - في تصريح نقلته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية الرسمية اليوم /الاثنين أن هناك 84 هجوما مدفعيا على أراضي بلدات (هوليايبول وزاليزنيتشن وروبوتاين وليفادني ونوفودانيليفكا وبولتافكا ولوهيفسكي ومالينيفكا وستيبنوهيرسك وكاميانسكي وبياتيخاتكي وبلافني وقرى أخرى على الخطوط الأمامية".

وأوضح المسئول الأوكراني، أن الروس نفذوا أربع هجمات من طراز (حجزس) على مالا توكماشكا وتيميريفكا، بالإضافة إلى تسع هجمات بطائرات بدون طيار على هوليايبول ونوفوداريفكا وتشاريفني ومالي شيرباكي وكاميانسكي ويوركيفكا؛ مما أسفر عن تضرر مبنى سكني وسيارات دون وقوع أي إصابات بشرية.
 

زابوروجيا الجيش الروسي روسيا