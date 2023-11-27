فريق إيناكتس جامعة حلوان يشارك في التدريب الثانوي بالجامعة البريطانية

شارك فريق إيناكتس جامعة حلوان في التدريب الثانوي لإيناكتس 2024 الذي أقيمت فعالياته بالجامعة البريطانية، بهدف تدريب الطلاب على توليد أفكار ومشاريع ناجحة بمناهج وأساليب ومهارات مكتسبة من خبرات سابقة وتجهيزهم للمنافسة في مسابقة إيناكتس 2024.

جاءت مشاركة فريق جامعة حلوان برعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، وإشراف إدارة النشاط العلمي والتكنولوجي بالإدارة العامة لرعاية الشباب.

وتم خلال التدريب عرض المشاريع الناجحة السابقة واستعراض الخبرات والتجارب الميدانية.

ومن جانبه أكد الدكتور السيد قنديل، أن الجامعة تولي اهتماماً كبيراً بدعم الطلاب المبتكرين وتعمل على تشجيعهم على المشاركة في مثل هذه الفعاليات، حيث حصد فريق الجامعة مراكز متقدمة هذا العام، كما أن مشاركة الطلاب في إيناكتس تسهم فى تعزيز مهاراتهم وخبراتهم وتفتح آفاقاً جديدة أمامهم لتطوير مشاريعهم وأفكارهم الابتكارية.

تمت مشاركة الطلاب تحت إشراف هشام رفعت أمين الجامعة المساعد، محمد جاد مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، مدحت علام مدير إدارة النشاط العلمى.