ads
الإثنين 27 نوفمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

كريستوفر لوكسون يؤدي اليمين الدستورية رئيسا لوزراء نيوزيلندا

كريستوفر لوكسون
كريستوفر لوكسون
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أدى كريستوفر لوكسون اليمين الدستورية كرئيس وزراء لنيوزيلندا اليوم /الاثنين/.. مؤكدا أن أولويته القصوى هي تحسين الاقتصاد. 

ويقود رجل الأعمال السابق البالغ من العمر 53 عاما، ائتلافا محافظا بعد أن أبرم حزبه الوطني اتفاقا يوم الجمعة الماضي مع حزبين صغيرين بعد الانتخابات العامة الشهر الماضي.

وبعد مراسم أداء اليمين، قال لوكسون - للصحفيين بحسب وكالة أنباء أسوشيتد برس، إنه سيعقد أول اجتماع لمجلس الوزراء غدا الثلاثاء ويتطلع إلى وضع اللمسات الأخيرة على خطة مدتها 100 يوم بسرعة، موضحا أنه يعتزم أيضا زيارة أستراليا قبل يوم عيد الميلاد.

وأشار لوكسون إلى أنه بحاجة للحصول على إحاطة من وزارة الخزانة حول الحالة المالية للحكومة، قائلا: "نحن قلقون من أن الصورة كانت متدهورة منذ عدة أشهر".

وبموجب اتفاق الائتلاف، تعهد لوكسون بتقديم تخفيضات ضريبية وتدريب 500 ضابط شرطة إضافي في غضون عامين، كما وعد أيضا بتقليل البيروقراطية الحكومية، بما في ذلك خفض الخدمة العامة بنسبة 6.5%.
 

نيوزيلندا الاقتصاد