كريستوفر لوكسون يؤدي اليمين الدستورية رئيسا لوزراء نيوزيلندا

الإثنين 27/نوفمبر/2023 - 11:28 ص

أدى كريستوفر لوكسون اليمين الدستورية كرئيس وزراء لنيوزيلندا اليوم /الاثنين/.. مؤكدا أن أولويته القصوى هي تحسين الاقتصاد.

ويقود رجل الأعمال السابق البالغ من العمر 53 عاما، ائتلافا محافظا بعد أن أبرم حزبه الوطني اتفاقا يوم الجمعة الماضي مع حزبين صغيرين بعد الانتخابات العامة الشهر الماضي.

وبعد مراسم أداء اليمين، قال لوكسون - للصحفيين بحسب وكالة أنباء أسوشيتد برس، إنه سيعقد أول اجتماع لمجلس الوزراء غدا الثلاثاء ويتطلع إلى وضع اللمسات الأخيرة على خطة مدتها 100 يوم بسرعة، موضحا أنه يعتزم أيضا زيارة أستراليا قبل يوم عيد الميلاد.

وأشار لوكسون إلى أنه بحاجة للحصول على إحاطة من وزارة الخزانة حول الحالة المالية للحكومة، قائلا: "نحن قلقون من أن الصورة كانت متدهورة منذ عدة أشهر".

وبموجب اتفاق الائتلاف، تعهد لوكسون بتقديم تخفيضات ضريبية وتدريب 500 ضابط شرطة إضافي في غضون عامين، كما وعد أيضا بتقليل البيروقراطية الحكومية، بما في ذلك خفض الخدمة العامة بنسبة 6.5%.

