بدء المباحثات المصرية المجرية بقصر الاتحادية لبحث تطورات الأوضاع بغزة

انطلقت قبل قليل بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة جلسة مباحثات بين الرئيس عبدالفتاح السيسي وكاتالين نوڤاك رئيسة المجر,

واستقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم بقصر الاتحادية، كاتالين نوڤاك رئيسة المجر، حيث تعقد مباحثات حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع الإقليمية والدولية وخاصة في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية.

وأجريت مراسم استقبال رسمية لرئيسة المجر بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة قصر الاتحادية، حيث استعرض الرئيسان حرس الشرف.

وفي سياق آخر تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً من "مارك روته" رئيس الوزراء الهولندي، الذي أشاد بالجهود المصرية للوصول إلى الهدنة الإنسانية في القطاع، وفي هذ الإطار استعرض الرئيس العمل الجاري لتثبيت الهدنة وضمان نجاح عملية تبادل المحتجزين، إلى جانب الجهود المصرية لإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع وتنظيم عملية استقبال المساعدات الدولية ذات الصلة.