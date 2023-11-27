حملة رقابية مفاجئة.. ضبط 2.2 طن دقيق بلدي مدعم بالحسينية

قامت مديرية التموين بالشرقية اليوم، بحملة رقابية مفاجئة برئاسة محمد سعد مدير عام الرقابة التموينية بالمديرية وبرفقة قطاع تموين وسط الشرقية وإدارة تموين الحسينيه؛ إذ توجهت الحملة الي أحد أماكن طحن الغلال بمركز الحسينية وذلك بعد ورود معلومات للمديرية تفيد قيام أحد اصحاب ماكينات طحن الغلال بتجميع دقيق بلدي مدعم بغرض الإتجار به في السوق السوداء وذلك بعد إعادة طحنه ونخله وتدبيره في شكائر بيضاء اللون تخص الغير وبيعه للمخابز السياحيه بقصد التربح ، وأسفرت الحملة عن ضبط 2 طن و250 كيلو دقيق بلدي وتم التحفظ على المضبوطات ومصادرتها ونقلها بواسطة سيارات الحملة وعمل المحضر رقم 18644 لسنة 2023 جنح الحسينيه وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالف.

ومن جانبه، كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية فايزة عبد الرحمن وكيل وزارة تموين الشرقية بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على محطات الوقود والمخابز والمصانع وثلاجات بيع اللحوم والدواجن المجمدة والمواد الغذائية ومحال الجزارة وبقالي التموين ومضارب الأرز المحلي وأماكن طحن الغلال للتأكد من إلتزام أصحابها بالاشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.