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الإثنين 27 نوفمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

الأرصاد: انخفاض في درجات الحرارة واضطراب بحركة الملاحة البحرية

حالة الطقس
حالة الطقس
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كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن تحسن الرؤية بسبب دخول الرياح الشمالية الغربية.

وتنخفض درجات الحرارة اليوم الاثنين مقارنة بأمس بمعدل من (٢_٣) درجات ليسود طقس لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد معتدل على جنوب سيناء و جنوب الصعيد ومن المتوقع أن تسجل العظمى على القاهرة اليوم ٢٢ درجة مئوية.

وأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من  السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

واوضحت الارصاد، وجود اضطراب في حركة الملاحة البحرية على البحرين المتوسط والأحمر ليصل ارتفاع الموج على المتوسط من (٣_٤) متر وعلى الأحمر من (٢.٥_٣) متر.

الارصاد درجات الحرارة اليوم