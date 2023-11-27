الهباش: عدم المغامرة بحياة ومستقبل الشعب الفلسطيني من أهم أولوياتنا

الإثنين 27/نوفمبر/2023 - 10:55 ص

أكد مستشار الرئيس الفلسطيني محمود الهباش، اليوم الاثنين، أن الأولوية لدى السلطة الفلسطينية هو عدم المغامرة بمستقبل وحياة الشعب الفلسطيني، مشددا على أن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الوحيد للشعب الفلسطيني.

وقال الهباش - في تصريح خاص لقناة "العربية الحدث" - إن السلطة الفلسطينية لم ترغب في قيام هذه الحرب من الأساس، ولم يتمن أي فلسطيني في نشوبها.. مشيرا إلى أنه مهما بلغت الامتيازات المفترضة من هذه الحرب الدائرة فهي لا تساوي ما سقط من ضحايا.

وأضاف أن الطرف الذي يملك الصلاحية والمسئولية عن تمثيل الشعب الفلسطيني هو طرف وحيد لا ثاني له وهو منظمة التحرير الفلسطينية، رافضا أي تشكيك في تمثيل منظمة التحرير للشعب الفلسطيني

