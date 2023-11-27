الأركان العامة الأوكرانية: وقوع 63 اشتباكا قتاليا على الخطوط الأمامية خلال 24 ساعة

أعلنت هيئة الأركان العامة الأوكرانية، اليوم الاثنين، وقوع حوالي 63 اشتباكا قتاليا على الخطوط الأمامية خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما تعرضت أكثر من 100 بلدة وقرية في أوكرانيا لنيران مدفعية العدو.

ونقلت (يوكرينفورم) الأوكرانية عن الهيئة قولها - في تحديثها الصباحي - "إنه في المجمل، شن الجيش الروسي ضربة صاروخية واحدة و34 غارة جوية و51 هجوما عبر أنظمة الإطلاق المتعددة على مواقع قواتنا ومدننا. لسوء الحظ، نتيجة للهجمات الروسية، وقع عدد من الجرحى. وتم تدمير المباني السكنية الخاصة و"دمرت أو تضررت" البنية التحتية المدنية الأخرى".

وأضاف البيان أن القوات الروسية شنت غارات جوية على منطقتي سيريدينا-بودا في سومي، ودونيتسك.

