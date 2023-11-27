بالفيديو.. شاب فلسطيني يعود لمنزله بقطاع غزة خلال الهدنة

عرضت فضائية "يورو نيوز عربي" مقطع فيديو، اليوم الاثنين، لأحد الشباب الفلسطينيين العائدين لمنازلهم الواقع في مخيم الشاطئ للاجئين وذلك خلال أيام الهدنة بين حماس وإسرائيل، بعد أيام من القصف العنيف الإسرائيلي لقطاع غزة، وعدة مناطق.

ويظهر الفيديو، وجود عدد من الجثث المتناثرة في الحي، الذي دمر نتيجة قصف جيش الاحتلال لقطاع غزة.

وقال الشاب علي هادي، إنه لم يتمكن على مدار أسبوعين من الاتصال بوالده بسبب انقطاع الاتصالات، بينما يرقد بعض أفراد عائلته في مستشفى الشفاء للعلاج.

وقام "هادي" بسحب جثتي والده وابن اخيه المتحللتين من تحت الركام ودفنهما في فناء المنزل، فيما عثر على جثث متحللة تعود إلى جيران ومعارف وأخرى مجهولة الهوية بقيت في الشارع ولم تتمكن سيارات الإسعاف من نقلها بسبب خطورة الوضع هناك.