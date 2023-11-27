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الإثنين 27 نوفمبر 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة لايت

شعاع ضوء غامض يحيط بالقمر ويشعل الجدل بين العلماء والملاحظين

القمر
القمر
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شهد سكان المملكة المتحدة ظاهرة غريبة وساحرة في سماء الليل، حيث ظهرت هالة ضوئية غامضة تحيط بالقمر، مثيرة الدهشة والإعجاب لدى الملايين.

وفقًا لموقع "سبيس" لعلوم الفضاء، تم رصد هذه الهالة الرائعة حول القمر بشكل مفاجئ، وتمت إشارتها إلى انكسار ضوء القمر من بلورات الجليد السداسية في أعالي الغلاف الجوي.

الهالة القمرية تشكلت كحلقة كبيرة ولامعة تحيط بالقمر، مما أثار الإعجاب والدهشة لدى الكثيرين. وقد وصف العديد من الشهود هذه الظاهرة بأنها مدهشة وغريبة في آن واحد، مقارنة إياها بظاهرة القوس القزحي خلال الليل.

بالرغم من أن الهالة القمرية لا تشير بشكل مباشر إلى هطول الأمطار، إلا أن بعض السحب قد تتحرك إلى المنطقة وتسبب هطول الأمطار بعد ظهور مثل هذه الظواهر الفريدة.

وشهدت وسائل التواصل الاجتماعي تدفقًا كبيرًا من الصور للهالة القمرية، حيث قام العديد بمشاركة لقطاتهم المذهلة لهذا الحدث الفلكي النادر.

تعتبر ظواهر مثل هذه دائمًا محط إعجاب واهتمام الناس، مما يبرز جمال وتعقيدات الطبيعة التي تتحفنا بها.

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