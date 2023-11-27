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الإثنين 27 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

"الصحة الفلسطينية" توجه نداء عاجلا لجميع الطواقم الطبية

الصحة الفلسطينية
الصحة الفلسطينية
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ناشدت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الاثنين، كل الطواقم الطبية الالتحاق فورا بالعمل في مستشفى كمال عدوان شمال القطاع، جاء ذلك في خبر عاجل أفادت به فضائية "سكاي نيوز عربية" اليوم الاثنين.

وكانت الصحة الفلسطينية قد أعلنت ارتفاع عدد الضحايا في غزة إلى أكثر من 14 ألف شهيد بينهم أكثر من 6000 طفل.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية باستشهاد شاب وطفل فلسطيني برصاص الاحتلال في نابلس.

وبدأت هدنة إنسانية في قطاع غزة، في السابعة صباح الجمعة، لإدخال المساعدات الإنسانية للمدنيين داخل القطاع المحاصر لأكثر من 49 يومًا، والتي اتفقت عليها الفصائل الفلسطينية وجيش الاحتلال الإسرائيلي، بعد جهود مصرية قطرية أمريكية مُكثفة.

وزارة الصحة الفلسطينية الطواقم الطبية رصاص الاحتلال نابلس قطاع غزة