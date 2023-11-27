وزيرة الهجرة تلتقي رموز الجالية المصرية بإيطاليا استعدادا لانتخابات الرئاسة

استقبل بسام راضى سفير مصر بإيطاليا، سها الجندى وزيرة الهجرة والمصريين بالخارج، بالعاصمة روما، وذلك في إطار جولة الوزيرة لعدد من الدول الأوروبية لحث أبناء الجاليات المصرية على المشاركة الواسعة في الانتخابات الرئاسية المصرية المقبلة والادلاء باصواتهم الانتخابية.

وقد استضافت مقر السفارة المصرية بروما اجتماعا موسعا لرموز الجالية المصرية في إيطاليا مع السيدة الوزيرة سها الجندى والسفير بسام راضي حيث اكدت الوزيرة ان جولتها تأتى في إطار مبادرة "شارك بصوتك" لحث أبناء مصر في الخارج على النزول والتصويت في الانتخابات الرئاسية القادمة، والتي من المقرر إجراؤها بالخارج أيام 1 و2 و3 ديسمبر ‏المقبل، كما تناولت الوزيرة خلال نقاش مفتوح مع الجالية كافة القضايا والمبادرات التى تهم المصريين بالخارج مؤكدة حرص الدولة على انتظام التواصل معهم في كافة انحاء العالم.

ومن جانبه شدد السفير بسام راضي على اعضاء الجالية المصرية الضرورة القصوى للمشاركة بالانتخابات الرئاسية المقبلة التى ستنعقد باللجنة الانتخابية بمقر السفارة وذلك لممارسة حقهم الدستوري والوطني وتفعيل ارادتهم نحو مستقبل وطنهم الام مصر.