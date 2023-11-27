أسعار الذهب اليوم الاثنين 27 نوفمبر 2023

استقرت أسعار الذهب اليوم في مصر خلال بداية تعاملات اليوم الاثنين 27 نوفمبر 2023، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 2790 جنيها بينما سجلت الأونصة 2003 دولارات.

وجاءت أسعار الذهب في مصر كالتالي:

أسعار الذهب اليوم في مصر

سعر الذهب عيار 21

سل سعر الذهب عيار 21 وهو من الأعيرة الأكثر انتشارا في مصر نحو 2790 جنيها

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 3189 جنيها

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 نحو 2391 جنيها

سعر الجنيه الذهب في مصر

سجل سعر الجنيه الذهب 22330 جنيها

سعر الذهب عالميا

سجل سعر الأونصة عالميا 2003 دولارات.

توقعات بارتفاع أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة

وتوقع أمير رزق الخبير في مجال الذهب ارتفاع سعر أونصة الذهب عالميا وكذلك في مصر مع بداية العام الجديد 2024، حيث سيتجاوز سعر جرام الذهب عيار 21 الـ 3000 جنيه.