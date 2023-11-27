فنلندا تعرب عن استعدادها لإغلاق كافة المعابر الحدودية مع روسيا

قال رئيس الوزراء الفنلندي بيتري أوربو، إن بلاده مستعدة لإغلاق آخر نقطة تفتيش لا تزال تعمل على الحدود مع روسيا إذا استمر تدفق اللاجئين ، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "نوفوستي" الروسية.

وأضاف في تصريح لإذاعة "سيومي"، يوم الأحد، أنه "إذا لزم الأمر، ستغلق فنلندا الحدود الشرقية، أي جميع معابرها الحدودية (مع روسيا)، وتنقل مركز استقبال طلبات اللجوء إلى مكان آخر غير الحدود الشرقية".

وأوضح أنه سيكون من الممكن تقديم طلب اللجوء فقط في مطار هلسنكي فانتا أو الموانئ، ولكن ليس على الحدود الشرقية".

وقال: "أعرف أن الناس قلقون بشأن الوضع الحدودي، لكننا نبحث الآن عن حل لهذه المشكلة".

تجدر الإشارة إلى أن السلطات الفنلندية أغلقت منذ يوم 18 نوفمبر الجاري 4 من نقاط تفتيش من اصل 8، لمدة 4 اشهر، وفي وقت لاحق، قررت هلسنكي إغلاق 3 نقاط تفتيش أخرى على الحدود مع روسيا.