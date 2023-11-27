مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس أمس الأحد، مرتفعًا 12.34 نقطة، ليقفل عند مستوى 11090.42 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 3.7 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية-، 225 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 122 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 92 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات بحر العرب، والدوائية، ونسيج، وصادرات، والبابطين الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات العمران، والباحة، والتطوير الغذائية، ونادك، وتهامة الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 8.93% و8.37%.

فيما كانت أسهم شركات الباحة، وشمس، وبحر العرب، وأمريكانا، وأديس هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات أرامكو السعودية، وأديس، وسال، وأكوا باور، وعذيب للاتصالات هي الأكثر نشاطا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) مرتفعًا 218.62 نقطة ليقفل عند مستوى 24358.10 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 17 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة 1.5 مليون سهم.