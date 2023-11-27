من قلب باريس.. مبعوث الرئيس الفرنسي للشرق الأوسط لـ"القاهرة الإخبارية": أوروبا لم تركز على خطر عدم تسوية الصراع بين الفلسطينيين وإسرائيل

قال برتران بيزانسنو، المستشار في الحكومة الفرنسية، والمبعوث الرسمي للرئيس الفرنسي في الشرق الأوسط، إن العدوان الروسي على الشعب الأوكراني أمر غير مقبول على الإطلاق، ومن واجب أوروبا دعم دولة أوروبية تتعرض لهجوم وحشي، مشيرًا إلى أن موسكو قامت بالكثير من الهجمات على المستشفيات والمدنيين في أوكرانيا.

وأضاف مبعوث الرئيس الفرنسي الخاص للشرق الأوسط، في لقاء حصري ضمن سلسلة حوارات حصرية من العاصمة الفرنسية أجرتها الإعلامية داليا عبدالرحيم عبر قناة “القاهرة الإخبارية”، وتم تصويرها في قلب العاصمة الفرنسية باريس للحديث عن قضايا عديدة وشائكة من بينها القضية الفلسطينية، أن أوكرانيا دولة مجاورة، ويتوجب على أوروبا دعم أوكرانيا حتى يستطيعوا وقف هذا العدوان الظالم، ويضعون حدًا لهذا العدوان الظالم بشكل نهائي.

ولفت إلى أن الروس يحاولون الاستفادة من الصراع في غزة من خلال الحديث عن أن العالم الغربي يكيل بمكيالين، فهو يدين الهجوم في أوكرانيا، ولكنه يغض الطرف عما يحدث في فلسطين.

وأشار إلى أن أوروبا لم تركز على الخطر الذي قد يحدث من عدم تسوية الصراع بين الشعب الفلسطيني وإسرائيل، موضحًا أن الأزمة الفلسطينية قوية ولكنها ليست القضية الوحيدة في العالم.

وشدد على ضرورة وضع حد للعدوان الروسي في أوكرانيا، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة وأوروبا يسعيان لإيجاد حل للصراع الفلسطيني، وهذه الأزمة رغم فظاعتها إلا أن لها ميزة واحدة تتمثل في ضرورة إيجاد حل دائم ومنصف لذا الصراع، حتى يتحقق الاستقرار في المنطقة.

وأكد أن الروس قاموا باحتلال دولة مجاورة، وإسرائيل قامت برد فعل غير مناسب على هجوم السابع من أكتوبر، وهذا جزء من غياب المعيار الدولي، ويتعين علينا علاج كافة المشاكل وعدم استغلال ما يحدث مثلما يفعل الروس، في محاولة لتبرير عدوانهم على كييف.